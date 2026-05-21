Airbus : coincé entre 167 et 175,5E depuis le 12 mai

Airbus fait du yo-yo entre 167 et 175,5E depuis le 12 mai (autour de la MM50 qui gravite vers 169,7E) et une sorte de cet étroit corridor déboucherait soit vers un retracement du plancher annuel des 160E du 30 mars, soit sur un rebond vers 180E, l'ex-zénith du 17 avril.
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