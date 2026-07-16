Airbus choisit Scaleway, filiale d'Iliad, pour ses projets d'IA et de défense dans le cadre de sa stratégie de souveraineté

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Leo Marchandon et Gianluca Lo Nostro

Airbus AIR.PA a annoncé jeudi avoir signé un accord pluriannuel avec Scaleway, filiale d’Iliad, afin de fournir une infrastructure cloud destinée à des applications sensibles dans les domaines de l’industrie et de la défense, et de soutenir le déploiement d’outils d’IA développés en collaboration avec la start-up française Mistral.

Le constructeur aéronautique européen a précisé que Scaleway hébergerait des applications critiques couvrant la conception des avions, l’ingénierie, la production industrielle et les opérations de l’entreprise. Airbus a signé un partenariat avec Mistral en mai afin de développer conjointement des outils d’IA sur mesure pour l’aérospatiale et la défense.

"Le fait que les modèles Mistral soient déjà déployés sur l’infrastructure de Scaleway nous permettra d’accélérer notre démarche en matière d’IA", a déclaré aux journalistes Catherine Jestin, directrice numérique d’Airbus.

Airbus prévoit d’utiliser la technologie de Mistral pour des applications militaires et des systèmes aéronautiques certifiés, des domaines dans lesquels l’entreprise souhaite que des partenaires européens gèrent la propriété intellectuelle, la recherche et le développement, ainsi que les données sensibles.

SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE

Mme Jestin a expliqué qu’Airbus avait choisi Scaleway après avoir évalué plus de 150 exigences techniques et juridiques.

"La deuxième série de critères concernait les exigences juridiques, en particulier la protection, qui fait l’objet de nombreux débats, contre le "kill switch" et contre l’application de lois extraterritoriales", a-t-elle précisé.

Les gouvernements et les entreprises européens accordent une attention croissante à la souveraineté numérique, à mesure que l’IA s’intègre dans les infrastructures critiques, la défense et les opérations industrielles. La Commission européenne a proposé le mois dernier une loi sur le développement du cloud et de l’IA visant à renforcer les capacités nationales en matière de cloud et de calcul.

Airbus migrera environ 70 applications critiques vers Scaleway d’ici fin 2028, le programme global pouvant potentiellement couvrir jusqu’à 900 applications au cours des cinq à six prochaines années.

Airbus n’a pas divulgué la valeur de l’accord.