Airbus: BPA en hausse de 22% au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Airbus publie un chiffre d'affaires de 15,6 milliards d'euros au titre du 3e trimestre, un chiffre en hausse de 5% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBIT ajusté progresse de 39%, à 1407 millions d'euros. 'Cette amélioration en glissement annuel traduit la bonne performance de tous les programmes et des activités de services d'Airbus Helicopters, ainsi que le mix favorable des livraisons d'avions commerciaux', souligne l'avionneur.



De son côté, le résultat net trimestriel ressort en hausse de 22%, à 983 millions d'euros, avec un BPA trimestriel de 1,24 euro, en hausse de 22%.



Au cours des neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 5 % en glissement annuel à 44,5 milliards d'euros (9m 2023 : 42,6 milliards d'euros). Sur la période, Airbus indique avoir livré un total de 497 appareils commerciaux (vs 488 appareils au cours des neuf premiers mois de 2023).



Pour 2024, Airbus cible la livraison de 770 appareils commerciaux, un EBIT ajusté d'environ 5,5 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible avant financement des clients d'environ 3,5 milliards d'euros.







