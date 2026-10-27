Airbus-Boston MedFlight commande trois hélicoptères H145

Airbus SE AIR.PA :
* BOSTON MEDFLIGHT COMMANDE 3HÉLICOPTÈRES H145
Texte original [https://tinyurl.com/2w5jx6s2]
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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