Airbus : Atlantic Airways met le cap sur le tout-A320neo et commande deux appareils

La compagnie aérienne des îles Féroé a passé une commande de deux appareils, a annoncé Airbus mardi. Elle souhaite disposer, à terme, d'une flotte exclusivement composée d'A320neo.

Atlantic Airways poursuit le renouvellement de sa flotte. La compagnie nationale des îles Féroé a passé une commande ferme de deux A320neo supplémentaires auprès d'Airbus, a annoncé mardi le constructeur européen. Le montant du contrat et le calendrier des livraisons n'ont pas été dévoilés.

Le transporteur exploite aujourd'hui quatre avions : deux A320ceo et deux A320neo. À terme, il compte voler uniquement avec cette dernière version, un choix qui doit simplifier l'entretien des appareils et leur exploitation.

"Notre ambition est d'exploiter une flotte exclusivement composée d'A320neo dans un avenir proche", a déclaré Niels Mortensen, président du conseil d'administration d'Atlantic Airways, dans un communiqué.

Version remotorisée de l'A320, l'A320neo affiche, selon Airbus, une consommation de carburant et des émissions de CO² inférieures d'au moins 20% à celles des monocouloirs de génération précédente.