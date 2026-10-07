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Airbus annonce que Biman Bangladesh a confirmé une commande de 10 avions
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 18:52

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie aérienne Biman Bangladesh Airlines a commandé 10 avions Airbus AIR.PA , a annoncé mercredi le constructeur aéronautique européen.

Cette commande, qui était attendue après que Biman eut récemment commandé 11 appareils Boeing, comprend quatre A350-900 long-courriers et six A231neo moyen-courriers.

Le mois dernier, Biman avait commandé 11 Boeing 787 Dreamliner et 737 MAX.

La compagnie aérienne, dont la flotte de 19 appareils se compose principalement d’avions Boeing et de turbopropulseurs Dash-8, transporte un peu plus de 20 % des passagers aériens du pays, a déclaré fin du mois dernier le ministre de l’Aviation civile et du Tourisme, M. Rashiduzzaman Millat.

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