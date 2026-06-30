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Airbus-Accord avec Kasi Healthcare pour un maximum de deux H135
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 10:21

Airbus SE AIR.PA :

* AIRBUS HELICOPTERS ET KASI HEALTHCARE ONT SIGNÉ UN ACCORD PORTANT SUR L'ACQUISITION D'UN MAXIMUM DE DEUX HÉLICOPTÈRES AIRBUS H135

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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