Airbus-Accord avec Kasi Healthcare pour un maximum de deux H135

Airbus SE AIR.PA :
* AIRBUS HELICOPTERS ET KASI HEALTHCARE ONT SIGNÉ UN ACCORD PORTANT SUR L'ACQUISITION D'UN MAXIMUM DE DEUX HÉLICOPTÈRES AIRBUS H135
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
Airbus SE AIR.PA :
* AIRBUS HELICOPTERS ET KASI HEALTHCARE ONT SIGNÉ UN ACCORD PORTANT SUR L'ACQUISITION D'UN MAXIMUM DE DEUX HÉLICOPTÈRES AIRBUS H135
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
Des représentants d'élus locaux ont quitté une réunion organisée mardi par le ministère de la Transition écologique pour dénoncer "une parodie de concertation" sur le projet gouvernemental de consigne pour le recyclage des bouteilles en plastique, du "greenwashing" ... Lire la suite
Les forces de l'ordre traquent mardi matin à Monaco et aux alentours le principal suspect dans l'explosion d'un colis piégé qui a secoué la principauté lundi soir, blessant grièvement un richissime homme d'affaires d'origine ukrainienne et deux de ses proches. ... Lire la suite
Entre gestion des corps et recherche d'hypothétiques survivants, une trentaine de pays tentent mardi d'aider le Venezuela à se relever après le double séisme qui l'a frappé il y a une semaine, faisant des dizaines de milliers de disparus et, officiellement, plus ... Lire la suite
Le sort des deux soldats de Pyongyang capturés sur le front ukrainien fait l'objet de tractations diplomatiques entre Kiev et Séoul, sur fond de craintes quant à leur traitement s'ils devaient revenir vivants en Corée du nord. Le chef de la diplomatie ukrainienne ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|30,9
|-0,19%
|111,2
|+33,49%
|8 387,46
|+0,24%
|72,69
|+0,19%
|45
|-13,43%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer