information fournie par Reuters • 30/06/2026 à 10:21

Airbus-Accord avec Kasi Healthcare pour un maximum de deux H135

Airbus SE AIR.PA :

* AIRBUS HELICOPTERS ET KASI HEALTHCARE ONT SIGNÉ UN ACCORD PORTANT SUR L'ACQUISITION D'UN MAXIMUM DE DEUX HÉLICOPTÈRES AIRBUS H135

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)