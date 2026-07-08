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Airbus a remporté 822 commandes nettes entre janvier et juin
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 18:00

Airbus SE AIR.PA :

* 89 LIVRAISONS EN JUIN

* 71 COMMANDES BRUTES REMPORTÉES EN JUIN

* 351 LIVRAISONS SUR JANVIER-JUIN

* DIT AVOIR REMPORTÉ 887 COMMANDES BRUTES SUR JANVIER-JUIN

* DIT AVOIR REMPORTÉ 822 COMMANDES NETTES SUR JANVIER-JUIN

Texte original nS8N426000 Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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