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Airbus a livré 72 appareils en septembre
information fournie par Zonebourse 08/10/2026 à 17:56

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Airbus annonce avoir livré 72 appareils auprès de 37 clients différents au cours du mois de septembre.

L'avionneur a aussi reçu 17 commandes brutes au cours du mois.

Depuis le début de l'année, Airbus indique avoir livré 547 appareils à un total de 84 clients.

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