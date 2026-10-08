Airbus a livré 72 appareils en septembre

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.
Sophie Adenot et ses trois camarades de la mission Crew-12 ont amerri jeudi comme prévu au large de la Californie, couronnant une mission de près de huit mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Après plus de 27 heures de voyage retour, la capsule ...
Lire la suite
Voici les derniers développements jeudi, jour de "l'acte IV" du mouvement des lycéens parti mi-septembre de la région parisienne avant de s'étendre en France. Avant l'intervention télévisée sur TF1 à 20H du ministre de l'Education nationale Edouard Geffray avec ...
Lire la suite
information fournie par AFP Video•08.10.2026•18:53•
"Il faut maintenir la pression et il faut amplifier la mobilisation", a déclaré jeudi Marius Mesnil, co-secrétaire général de l'Union syndicale lycéenne, à la sortie d'une réunion des trois principales associations lycéennes avec le ministre de l'Education Edouard ...
Lire la suite
Le ministre de l'Education Edouard Geffray doit présenter au 20h00 de TF1 des "premières mesures concrètes pour les lycéens", de nouveau mobilisés jeudi et qui sont d'ores et déjà appelés à une nouvelle journée d'action mardi 13 octobre. En déplacement à Reims ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer