Airbus a livré 60 avions à 38 clients en mars 2026
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 18:01
Airbus a livré 60 avions à 38 clients en mars 2026. Les commandes brutes de mars 2026 ressortent à 331.
Airbus a effectué depuis début 2026 114 livraisons à 46 clients.
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