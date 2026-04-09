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Airbus a livré 60 avions à 38 clients en mars 2026
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 18:01

Airbus annonce ses chiffres de commandes et de livraisons d'avions commerciaux pour le mois de mars 2026.

Airbus a livré 60 avions à 38 clients en mars 2026. Les commandes brutes de mars 2026 ressortent à 331.

Airbus a effectué depuis début 2026 114 livraisons à 46 clients.

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