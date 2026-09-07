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Airbus a livré 57 appareils en août
information fournie par Reuters 07/09/2026 à 17:44
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Airbus SE AIR.PA :

* LIVRAISONS EN AOÛT: 57

* COMMANDES BRUTES EN AOÛT : 67

* LIVRAISONS SUR JANVIER-AOÛT : 475

* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 1.157 COMMANDES BRUTES SUR JANVIER-AOÛT

* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 1.091 COMMANDES NETTES SUR JANVIER-AOÛT

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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