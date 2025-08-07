 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 715,00
+0,99%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Airbus a livré 373 avions depuis le début de l'année
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 17:52

Airbus SE AIR.PA :

* LIVRAISONS EN JUILLET 2025: 67

* COMMANDES BRUTES EN JUILLET 2025: 7

* LIVRAISONS SUR JANVIER-JUILLET: 373

* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 501 COMMANDES BRUTES SUR JANVIER-JUILLET

* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 405 COMMANDES NETTES SUR JANVIER-JUILLET

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 27 MODÈLES A350 SUR JANVIER-JUILLET

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 102 MODÈLES A320NEO SUR JANVIER-JUILLET

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 178 MODÈLES A321NEO SUR JANVIER-JUILLET

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

AIRBUS
177,4000 EUR Euronext Paris -0,28%
AIRBUS
177,420 EUR XETRA -0,28%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank