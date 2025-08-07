Airbus a livré 373 avions depuis le début de l'année

Airbus SE AIR.PA :
* LIVRAISONS EN JUILLET 2025: 67
* COMMANDES BRUTES EN JUILLET 2025: 7
* LIVRAISONS SUR JANVIER-JUILLET: 373
* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 501 COMMANDES BRUTES SUR JANVIER-JUILLET
* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 405 COMMANDES NETTES SUR JANVIER-JUILLET
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 27 MODÈLES A350 SUR JANVIER-JUILLET
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 102 MODÈLES A320NEO SUR JANVIER-JUILLET
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 178 MODÈLES A321NEO SUR JANVIER-JUILLET
(Rédaction de Gdansk)
