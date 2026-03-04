Airbus a été sélectionné par l'AED pour étendre les capacités de son drone Capa-X

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
La Chine a ouvert mercredi le grand évènement politique annuel dit des "Deux Sessions", durant lequel elle dévoilera ses objectifs de croissance, son budget militaire et son plan quinquennal, dans un contexte intérieur et international délicat. Le pouvoir n'a donné ...
information fournie par Boursorama avec AFP•04.03.2026•12:09•
Henri Giscard d'Estaing, ancien président du groupe Club Med, a assigné son ancien employeur devant le conseil des prud'hommes de Paris pour contester son licenciement l'an dernier. Il conteste un licenciement "sans cause réelle et sérieuse", selon des informations ...
information fournie par Boursorama avec AFP•04.03.2026•12:08•
Le groupe d'agrochimie et de pharmacie Bayer a enregistré une troisième perte nette d'affilée en 2025, plombé par les litiges liés au glyphosate aux Etats-Unis, mais promet désormais de résorber ces coûts grâce à un vaste accord financier. Avec une perte de 3,6 ...
Le Texas a ouvert le bal des primaires mardi aux Etats-Unis avec des scrutins très observés pour les républicains comme pour les démocrates, à quelques mois d'élections de mi-mandat cruciales pour la suite de la présidence de Donald Trump. Dans cet Etat conservateur ...
