 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airbus a été sélectionné par l'AED pour étendre les capacités de son drone Capa-X
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 11:34

Airbus SE AIR.PA :

* SÉLECTIONNÉ PAR L'AGENCE EUROPÉENNE DE DÉFENSE POUR ÉTENDRE LES CAPACITÉS DE SON DRONE CAPA-X

* CONTRAT STRATÉGIQUE DANS LE CADRE D'UNE SÉRIE DE PROJETS D'UNE DURÉE DE 48 MOIS, POUR UN BUDGET TOTAL D'ENVIRON EUR 1,1 MNS

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

AIRBUS
177,5800 EUR Euronext Paris +1,23%
AIRBUS
177,540 EUR XETRA +1,27%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un drapeau chinois flotte à Pékin, en Chine, le 4 mars 2026 ( AFP / Pedro PARDO )
    La Chine ouvre sa grand-messe politique annuelle
    information fournie par AFP 04.03.2026 12:10 

    La Chine a ouvert mercredi le grand évènement politique annuel dit des "Deux Sessions", durant lequel elle dévoilera ses objectifs de croissance, son budget militaire et son plan quinquennal, dans un contexte intérieur et international délicat. Le pouvoir n'a donné ... Lire la suite

  • ( AFP / MARTIN LELIEVRE )
    Henri Giscard d'Estaing assigne Club Med devant les prud'hommes
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.03.2026 12:09 

    Henri Giscard d'Estaing, ancien président du groupe Club Med, a assigné son ancien employeur devant le conseil des prud'hommes de Paris pour contester son licenciement l'an dernier. Il conteste un licenciement "sans cause réelle et sérieuse", selon des informations ... Lire la suite

  • ( AFP / INA FASSBENDER )
    Encore plombé par les litiges en 2025, Bayer espère désormais rebondir
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.03.2026 12:08 

    Le groupe d'agrochimie et de pharmacie Bayer a enregistré une troisième perte nette d'affilée en 2025, plombé par les litiges liés au glyphosate aux Etats-Unis, mais promet désormais de résorber ces coûts grâce à un vaste accord financier. Avec une perte de 3,6 ... Lire la suite

  • Des partisanes de Donald Trump assistent à un discours du président américain au port de Corpus Christi, au Texas, le 27 février 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Le Texas donne le ton des élections de mi-mandat avec des primaires sous tension
    information fournie par AFP 04.03.2026 12:06 

    Le Texas a ouvert le bal des primaires mardi aux Etats-Unis avec des scrutins très observés pour les républicains comme pour les démocrates, à quelques mois d'élections de mi-mandat cruciales pour la suite de la présidence de Donald Trump. Dans cet Etat conservateur ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank