information fournie par Reuters • 04/03/2026 à 11:34

Airbus a été sélectionné par l'AED pour étendre les capacités de son drone Capa-X

Airbus SE AIR.PA :

* SÉLECTIONNÉ PAR L'AGENCE EUROPÉENNE DE DÉFENSE POUR ÉTENDRE LES CAPACITÉS DE SON DRONE CAPA-X

* CONTRAT STRATÉGIQUE DANS LE CADRE D'UNE SÉRIE DE PROJETS D'UNE DURÉE DE 48 MOIS, POUR UN BUDGET TOTAL D'ENVIRON EUR 1,1 MNS

(Rédaction de Gdansk)