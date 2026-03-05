L'Europe vue en baisse, le moral reste affecté par la situation au Moyen-Orient

Le mot Bourse figure sur la façade du Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, située place de la Bourse à Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture, la situation au Moyen-Orient ‌continuant de peser sur le moral des investisseurs et les prix du pétrole repartant à la hausse après une séance plus calme la veille.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,88% à ​l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,82% pour le Dax à Francfort, de 0,08% pour le FTSE à Londres et de 0,64% pour le Stoxx 600.

Les inquiétudes liées au conflit qui ravage le Moyen-Orient, notamment ses répercussions sur les prix du pétrole et l'inflation, devraient à nouveau marquer la séance, la campagne militaire lancée par les États-Unis et Israël entrant jeudi dans sa sixième journée.

Si le président américain ​Donald Trump s'est engagé plus tôt cette semaine à fournir une assurance et une escorte navale aux navires exportant du pétrole et du gaz depuis le Moyen-Orient, dans le but de contenir la hausse des prix de l'énergie, l'accalmie dans la hausse des prix du brut n'a ​été que de courte durée, la production et le transport des hydrocarbures continuant d'être affectés par la ⁠guerre.

Selon le corps des Gardiens de la Révolution islamique iranienne, la marine nationale a le "contrôle complet" du détroit d'Ormuz, menaçant tout navire qui tenterait d'emprunter cette voie essentielle au trafic mondial ‌de pétrole et de gaz.

Le Brent prend 3,39% à 84,16 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 3,86% à 77,54 dollars.

Le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, a déclaré mercredi à Fox News que l'impact du conflit sur les marchés énergétiques serait un "obstacle temporaire" et un "petit prix" à payer pour atteindre ​les objectifs militaires américains, mais la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, ‌a averti jeudi lors d'un événement à Bangkok que le monde risquait d'entrer dans une longue période d'instabilité, les hostilités mettant à l'épreuve ⁠la résilience économique.

"Le risque géopolitique peut resurgir très rapidement, de sorte que les gains enregistrés ce matin sur les marchés boursiers de la région Asie-Pacifique pourraient ne pas durer", a déclaré Paco Chow, directeur des opérations chez Moomoo, dans une note, en ajoutant que les perspectives resteraient prudentes jusqu'à ce que les flux pétroliers reviennent à la normale.

La plupart des Bourses asiatiques se redressent jeudi après que les craintes inflationnistes ont ⁠fortement pénalisé les actions du continent mercredi, ‌des pays comme la Corée du Sud et le Japon étant de grands importateurs d'énergie et donc très exposés à la flambée des cours.

En Europe, les prix du ⁠pétrole sont également surveillés de près par la Banque centrale européenne (BCE), qui garde encore en mémoire la vague inflationniste déclenchée dans la période post-COVID-19. L'institut de Francfort publiera jeudi à 12h30 le compte-rendu de sa ‌réunion de politique monétaire de février, au cours de laquelle elle a de nouveau maintenu ses taux inchangés.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ⁠hausse mercredi, rebondissant après ses pertes de la veille et aidée par un regain d'intérêt pour les valeurs technologiques.

Des informations signalant une potentielle ⁠volonté de l'Iran de négocier avec les Etats-Unis et ‌la promesse de Donald Trump de stabiliser le marché pétrolier ayant quelque peu apaisé les inquiétudes des investisseurs.

L'indice Dow Jones a gagné 0,49%, le S&P-500, plus large, a pris 0,78%, et le Nasdaq Composite a ​avancé de son côté de 1,29%.

EN ASIE

Aidée par le rebond de Wall Street, la Bourse de Tokyo a progressé ‌de 1,9% après la forte baisse enregistrée la veille.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,4% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,65%, avec les investisseurs concentrés sur la session annuelle du Parlement ​qui a débuté jeudi à Pékin.

La Chine vise une croissance annuelle comprise entre 4,5% et 5%, indiquant que le pays était prêt à tolérer un rythme plus lent que celui de 5% atteint l'an dernier.

La Bourse de Hong Kong prend 0,14%.

En Corée du Sud, le Kospi de la Bourse de Séoul avance de 9,97% après avoir connu la veille la pire séance de son histoire.

L'industrie sud-coréenne des puces électroniques, ⁠qui fournit environ deux tiers des puces mémoire mondiales et qui a été au coeur du récent rallye boursier du pays asiatique, craint particulièrement qu'un conflit prolongé en Iran n'entraîne une augmentation des coûts et des prix de l'énergie.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 3,9 points de base à 4,1209%. Le deux ans avance de 1,7 points de base à 3,5599%.

Le marché obligataire américain reste affecté par le risque d'une hausse de l'inflation en raison de la guerre en Iran, qui pourrait modifier l'orientation de la politique monétaire.

CHANGES

Le dollar gagne 0,34% face à un panier de devises de référence, les craintes géopolitiques renforçant le statut de valeur refuge de la devise américaine.

L'euro perd à son tour 0,34% à 1,1593 dollar

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 MARS :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 07h45 Production industrielle janvier

- sur un mois 0,5% -0,7%

EZ 10h00 Ventes au détail janvier

- sur un mois 0,3% -0,5%

- sur un an 1,7% 1,3%

USA 13h30 Inscriptions sem. ​au 23 - 220.250

hebdomadaires au chômage février

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)