 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EUTELSAT : Une consolidation vers les supports est probable
information fournie par TEC 05/03/2026 à 07:58

SYNTHESE

Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des cours. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux clairs pour les jours à venir. Les volumes échangés sont supérieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.

MOUVEMENTS ET NIVEAUX

Le mouvement haussier semble être arrêté. Le titre est sous sa moyenne mobile à 50 jours située à 2.13 EUR. Le premier support est à 1.91 EUR, puis à 1.77 EUR et la résistance est à 2.49 EUR, puis à 2.63 EUR.


Dernier cours : 2.06
Support : 1.91 / 1.77
Resistance : 2.49 / 2.63
Opinion court terme : neutre
Opinion moyen terme : neutre

EUTELSAT : Une consolidation vers les supports est probable

EUTELSAT : Une consolidation vers les supports est probable

Valeurs associées

EUTELSAT
2,060 EUR Euronext Paris 0,00%
COPYRIGHT 2026 TEC - Tous droits de reproduction et de représentation réservés. TEC est une analyse de la situation technique d'un actif à un instant donné et qui est susceptible de changer à tout moment. Les notions de support et de résistance sont issues des principes élémentaires de l'analyse technique. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou à acheter. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition.

Cette analyse a été élaborée par TEC et diffusée par BOURSORAMA le 05/03/2026 à 07:58:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vue de Fort-de-France, en Martinique, le 13 novembre 2024 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Municipales: le parti d'Aimé Césaire face à la menace d'une défaite historique à Fort-de-France
    information fournie par AFP 05.03.2026 08:07 

    Le Parti progressiste martiniquais (PPM), fondé par Aimé Césaire et maître de Fort-de-France depuis 1958, aborde les élections municipales dans une position inédite: fragilisé par les affaires judiciaires et une opposition inédite par son nombre, il pourrait perdre ... Lire la suite

  • Le mot Bourse figure sur la façade du Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, située place de la Bourse à Paris
    L'Europe vue en baisse, le moral reste affecté par la situation au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 05.03.2026 07:47 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture, la situation au Moyen-Orient ‌continuant de peser sur le moral des investisseurs et les prix du pétrole repartant à la hausse après une séance plus calme la veille. ... Lire la suite

  • Une ambulance garée devant un brasier après un bombardement israélien visant une ferme solaire et une installation de production d’électricité à Tyr, au Liban, le 4 mars 2026 ( AFP / Kawnat HAJU )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 05.03.2026 07:39 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, qui entre jeudi dans son sixième jour: - Frappes israéliennes à Téhéran L'armée israélienne a déclaré avoir lancé jeudi "une vague d'attaques à grande échelle contre les infrastructures du régime terroriste ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 05.03.2026 06:35 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * WIZZ ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank