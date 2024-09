Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: 47 appareils livrés au mois d'août, 46 commandes information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 09:26









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé vendredi avoir livré 47 appareils à 31 clients au cours du mois d'août, contre un chiffre de 52 sur le même mois de l'an dernier.



Au titre des huit premiers mois de l'année, le constructeur aéronautique fait état de 447 livraisons d'avions à 75 clients, une performance cette fois en hausse par rapport aux 433 unités livrées sur la même période de 2023.



Pour mémoire, le groupe s'est donné comme objectif de livrer 770 avions commerciaux cette année.



Airbus ajoute avoir reçu 46 nouvelles commandes brutes en août, en comparaison de 117 un an auparavant, ce qui porte son carnet de commandes total à 24.208 appareils.



Suite à ces annonces, l'action Airbus cédait 1,3% vendredi matin à la Bourse de Paris, sous-performant un indice CAC 40 en repli d'environ 0,6%.





Valeurs associées AIRBUS 130,34 EUR Euronext Paris -1,06%