Airbnb se tourne vers les villages espagnols alors que les villes renforcent leur réglementation

La société de location de vacances Airbnb ABNB.O investira dans la promotion des villes de l'intérieur de l'Espagne au cours des trois prochaines années pour exploiter le tourisme rural, alors que les grandes villes restreignent les locations de courte durée dans le deuxième pays le plus visité au monde après la France.

Des villes comme Barcelone prévoient d'interdire toutes les locations de courte durée d'ici 2028, tandis que des destinations comme les îles Baléares et Madrid ont exigé que les plateformes réduisent leurs listes dans le cadre de la nouvelle réglementation.

Airbnb a déclaré dans un communiqué mercredi en fin de journée qu'elle modifiait sa stratégie locale et prévoyait d'investir 50 millions de dollars pour promouvoir les villages espagnols et y étendre les possibilités de location.

Le gouvernement espagnol a également lancé une campagne pour mettre en avant les destinations rurales, dans le but de persuader les 94 millions de touristes internationaux qui ont afflué vers les plages et les grandes villes en 2024 de visiter d'autres régions du pays. Pour l'instant, la tendance est principalement alimentée par les voyageurs nationaux qui recherchent des vacances moins chères à l'intérieur des terres.

Airbnb a déclaré que les destinations rurales en Espagne attiraient moins de visiteurs que celles de France et de Grande-Bretagne, et deux fois moins que l'Italie. La plateforme s'attend toutefois à ce que l'intérêt augmente à l'approche de l'éclipse solaire de 2026, qui sera visible depuis plusieurs zones rurales d'Espagne.

Près d'un tiers des touristes visitant l'Espagne optent pour des locations de courte durée. Le nombre de logements proposés à la location en mai a chuté de 6 % par rapport à l'été précédent pour atteindre 1,43 million, après que les réglementations ont été renforcées pour atténuer la crise du logement, selon les données de l'Institut national de la statistique.