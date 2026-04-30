Air Products revoit à la hausse sa prévision de bénéfice pour 2026 grâce à la hausse des prix de l'hélium

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Le fabricant de gaz industriels Air Products APD.N a revu à la hausse sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année, grâce à une meilleure tarification ainsi qu'aux retombées positives de la hausse des prix de l'hélium et de la mise en service de nouveaux actifs prévue plus tard dans l'année.

Les perturbations du traitement du gaz naturel au Qatar liées à la guerre avec l'Iran ont entraîné une forte hausse des prix de l'hélium , un gaz essentiel qui alimente des secteurs allant des semi-conducteurs à l'imagerie médicale.

La société a déclaré avoir pris des mesures pour renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement en hélium pour ses clients, notamment en puisant dans sa caverne de stockage aux États-Unis et en augmentant les processus de liquéfaction dans le pays.

"Air Products reste prudente compte tenu des incertitudes entourant l'environnement macroéconomique, mais s'attend à voir des retombées positives au second semestre grâce à la poursuite des mesures de tarification hors hélium, aux progrès réalisés en matière de productivité et à la montée en puissance de nouveaux actifs", a déclaré la société dans un communiqué.

Son chiffre d'affaires net au deuxième trimestre a augmenté de 8,7% pour atteindre 3,17 milliards de dollars.

Pour le trimestre clos le 31 mars, le chiffre d'affaires du segment Europe a augmenté de 8,4%, atteignant 789 millions de dollars par rapport à l'année précédente.

Le mois dernier, Air Products a déclaré que ses activités en Europe avaient été fortement affectées par la hausse des coûts énergétiques due au conflit, bien que l'impact global ait été limité malgré les fermetures d'usines.

Parallèlement, le segment Asie a enregistré une hausse de 7,5% pour atteindre 833 millions de dollars.

Les ventes sur son plus grand marché, les Amériques, ont augmenté de 7,5% pour atteindre 1,4 milliard de dollars.

La société basée en Pennsylvanie a affiché un bénéfice ajusté de 3,20 dollars par action, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 3,06 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit désormais un bénéfice ajusté pour l'exercice 2026 compris entre 13,00 et 13,25 dollars par action, contre une prévision précédente de 12,85 à 13,15 dollars par action.