Air Liquide : un retard sur le CAC 40 à combler

L'action Air Liquide gagne 7% depuis le début de l'année. (© cc Daniel Goude)

Le titre du champion des gaz industriels réagit mollement (-0,3% en séance), à la publication d'un chiffre d’affaires trimestriel légèrement supérieur aux attentes, mais sans éclat. Grâce à son pouvoir de prix et à la diversité de ses marchés, Air Liquide nous paraît bien armé pour affronter une conjoncture qui pourrait s’assombrir. Explications.

De juillet et septembre, les ventes d’Air Liquide ont progressé de 17,2% à 5,83 milliards d’euros, dépassant un peu les attentes des analystes (5,78 milliards). A données comparables, la hausse est ressortie à 7,1%.

Le chiffre d’affaires du pôle gaz et services, cœur de métier d’Air Liquide, a progressé sur la période de 6,5% à données comparables, une performance nettement inférieure à celle du deuxième trimestre (+13,7%), mais la base de comparaison a été moins favorable.

Pouvoir de prix

Au cours du trimestre, c’est l’activité électronique qui s’est montrée la plus dynamique (+10,4%) suivie de l’industriel marchand (+7,5%) et de la santé (+6,2%). Des performances plutôt homogènes. Sur le plan géographique, les niveaux d’activité ont été particulièrement soutenus dans les zones Amériques et Europe, et plus contrastés en Asie.

Dans un contexte de renchérissement des prix de l’énergie, l’industriel a porté ses «efficacités opérationnelles» (optimisation de la chaîne d’approvisionnement et des opérations de maintenance, amélioration de l’efficacité énergétique, mise en place d’outils numériques, de centres de services partagés, etc.) à 314 millions d’euros sur les neuf premiers mois de l’exercice, en ligne avec l’objectif annuel de plus de 400 millions. Il revendique aussi une gestion active des prix pour tenir compte de l’inflation. Le