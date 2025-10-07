 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 972,50
-0,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Air Liquide renforce ses activités aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 18:22

Air Liquide a conclu de nouveaux accords pour approvisionner en hydrogène deux des plus grands raffineurs des États-Unis et réalisera un investissement de près de 50 millions de dollars.

Air Liquide a signé de nouveaux contrats à long-terme d'approvisionnement en hydrogène qui renforceront significativement son ancrage au Texas.

Pour satisfaire cette demande accrue, Air Liquide investira dans l'optimisation de son infrastructure hydrogène existante.

Matthieu Giard, membre du Comité Exécutif du Groupe, supervisant notamment les opérations en Amériques, a déclaré : ' Cet investissement sur la côte américaine du golfe du Mexique, qui s'inscrit dans le cadre de nouveaux accords hydrogène à long terme avec les principaux leaders du marché, souligne l'engagement d'Air Liquide à accompagner l'évolution du paysage industriel et à renforcer le leadership du Groupe '.

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
169,4600 EUR Euronext Paris -0,35%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank