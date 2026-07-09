Air Liquide renforce sa présence industrielle au Texas

Air Liquide investira plus de 200 millions de dollars au Texas pour renforcer ses capacités de production au service de son partenaire Oxea.

Le groupe construira une nouvelle unité d'oxydation partielle (POX), dont la mise en service est prévue début 2029, afin de produire du gaz de synthèse et de l'hydrogène bas carbone pour répondre à la croissance de la demande de l'industrie chimique.

Grâce à une technologie propriétaire intégrant le recyclage du CO?, l'installation permettra également de réduire les émissions nettes du groupe d'environ 64 000 tonnes par an tout en augmentant les capacités de production.

Avec cet investissement, Air Liquide poursuit le développement de son réseau d'infrastructures sur la côte américaine du Golfe du Mexique et renforce son accompagnement des industriels avec des solutions de production de gaz à la fois compétitives, innovantes et plus sobres en carbone.