Air Liquide remporte un contrat majeur en Espagne

(AOF) - Air Liquide a remporté un contrat majeur en Espagne. La Communauté de Madrid a choisi le groupe français pour la prise en charge à domicile de 70 000 patients souffrant de pathologies respiratoires pour une durée de 5 ans. Air Liquide sera chargé de fournir des prestations de santé aux personnes vivant avec ce type de maladies, comme la bronchopneumopathie chronique obstructive et l’apnée du sommeil. La société a notamment été choisie pour son excellence opérationnelle et l’efficacité de ses solutions digitales et d’intelligence artificielle.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Deuxième mondial derrière Linde-Praxair des gaz industriels et médicaux, né en 1902 ;

- Ventes de 27,1 Mds€ structurées en 3 branches : gaz et services industriels pour 95,54 % puis gaz & services (marchés globaux, technologies, ingenierie et construction);

- Equilibre des revenus par zones géographiques –les Amérique pour 39 %, l’Europe pour 37 %, l’Asie-Pacifique pour 20 % ;

- Ambition : tirer parti de la transition énergétique -décarbonation via l’offre de gaz bas-carbone, le captage & gestion du CO- et se renforcer dans les 5 métiers de mobilité hydrogène, électronique, santé, industriel marchand et hautes technologies -spatial, cryogénie, quantique….

- Capital ouvert, avec 33 % d'actionnaires individuels et 2,5 % pour les salariés, Benoît Poitier présidant le conseil de 14 administrateurs, François Jackow étant directeur général.

Enjeux

Agilité du modèle d’affaires :

- simplification l’organisation : création d’une direction industrielle mondiale unique, ajustement du comité exécutif, réduction des niveaux hiérarchiques,

- focus sur la rentabilité : gestion active des prix, optimisation du portefeuille d’activités (cessions en Afrique), efficacité industrielle, dont l’extension des centres de services partagés, et optimisation de l’exploitation des données,

- innovation visant à l'excellence opérationnelle par le biais d’un réseau mondial de 6 campus innovation, avec + 400 partenariats académiques et des laboratoires dédiés -expertise data, IoT, molécules. ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 :

- par le biais de captage et stockage de CO2, production d’hydrogène en électricité bas carbone et 8 Mds€ investis sur 2022-2035 dans la chaîne de valeur de l’hydrogène,

- d’où une très rapide baisse de l’intensité carbone dès 2024 :- 41 % vs 2015,

- participation au fonds mondial de financement de l’hydrogène décarboné (1,2 Md€ investis pour 15 Mds€ d’effet de levier), création avec Totalenergies de TEAL Mobility, futur n° 1 européen de la distribution d’hydrogène pour poids lourds,

- émissions d’emprunts « verts » ;

- Visibilité de l’activité et des résultats futurs via :

- les partenariats industriels de long terme et les contrats pluri-annuels (1/3 des revenus générés par les contrats de 20 ans) avec marge d’exploitation de + 20 % ;

- les décisions d’investissements au niveau record de 4,4 Mds€ ;

- Soutien financier des fonds publics européens et américains à la transition énergétique et lancement aux Etats-Unis d’un projet majeur d’hydrogène bas-carbone avec ExxonMobil ;

- Bilan sain avec un retour sur fonds propres de 35 %, une dette nette ramenée à 9,2 Mds€, une capacité d’autofinancement de 6,5 Mds€.

Défis

- Impact négatif du recul des prix de l’énergie et des parités de changes, notamment l’euro/peso argentin ;

- Anticipation 2025, dernière année du plan Advance : croissance des revenus entre 5 et 6 %, un retour sur capitaux employés supérieur à 10 % et ralentissement des émissions de CO2 ?

- Ambition 2025-26 d’une marge opérationnelle portée de 19,9 à près de 22 % ;

- Dividende 2024 de 3,3 €.