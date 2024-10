Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air Liquide: nouveau contrat avec LG Chem aux USA information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 10:22









(CercleFinance.com) - Air Liquide a annoncé mardi soir qu'il allait investir quelque 150 millions de dollars en vue d'étendre ses capacités aux Etats-Unis dans le cadre d'un nouveau contrat de long terme avec LG Chem dans le Tennessee.



Le producteur de gaz industriels a été choisi afin de fournir de l'oxygène à la future usine du groupe sud-coréen, destinée à la fabrication de composants de batteries pour véhicules électriques, dont le nombre devrait plus que tripler d'ici 2030.



Dans un communiqué, Air Liquide précise que le projet va consister à construire, détenir et exploiter une deuxième unité de séparation des gaz de l'air, un liquéfacteur, un système de stockage et une canalisation sur son site de production Airgas situé à Clarksville, inauguré en 2013.



Avec cet investissement, Airgas va en outre plus que doubler sa production locale d'azote liquide, d'oxygène et d'argon.





Valeurs associées AIR LIQUIDE 172,44 EUR Euronext Paris +0,36%