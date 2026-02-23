 Aller au contenu principal
Air Liquide lance son programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 09:07

Air Liquide a signé avec un prestataire de services d'investissement une convention de rachat d'actions.

Les termes portent sur un volume de 964 000 actions Air Liquide, représentant 0,17% du capital de la société au 31 décembre 2025. Le cours initial de rachat (175,56 euros par action) correspond au cours de l'action à la clôture de la bourse au dernier jour ouvré précédant la conclusion du contrat, donnant lieu à un prix d'acquisition initial total de 169 239 840 euros. Ce prix d'acquisition initial total sera ajusté à l'issue de la période couverte par le contrat de rachat d'actions.

Les actions rachetées dans le cadre dudit contrat seront pour partie annulées par la Société et pour partie affectées à la mise en oeuvre de plans d'actions de performance.

