Air Liquide lance son programme de rachat d'actions
Les termes portent sur un volume de 964 000 actions Air Liquide, représentant 0,17% du capital de la société au 31 décembre 2025. Le cours initial de rachat (175,56 euros par action) correspond au cours de l'action à la clôture de la bourse au dernier jour ouvré précédant la conclusion du contrat, donnant lieu à un prix d'acquisition initial total de 169 239 840 euros. Ce prix d'acquisition initial total sera ajusté à l'issue de la période couverte par le contrat de rachat d'actions.
Les actions rachetées dans le cadre dudit contrat seront pour partie annulées par la Société et pour partie affectées à la mise en oeuvre de plans d'actions de performance.
Valeurs associées
|174,8200 EUR
|Euronext Paris
|-0,42%
