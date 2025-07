Air Liquide: démarrage d'une usine de molybdène en Corée information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 10:03









(Zonebourse.com) - Air Liquide annonce démarrer sa nouvelle usine de Hwaseong, en Corée du Sud : plus grande usine de production de molybdène au monde, elle fournira Subleem, son offre innovante de matériaux avancés, aux principaux clients du secteur des semi-conducteurs.



À travers cet investissement stratégique, le groupe français de gaz industriels 'confirme son statut de leader technologique en étant le premier acteur industriel à pouvoir approvisionner des solutions molybdène en grandes quantités à ses partenaires'.



Alternative prometteuse au tungstène, matériau traditionnel de fabrication des puces, le molybdène permet de concevoir les prochaines générations de puces mémoire et logique les plus avancées, porté par l'accélération des applications de l'IA.



Outre cette usine, Air Liquide dispose déjà d'une unité de production opérationnelle depuis 2023 au Japon, et ouvrira un site de fabrication supplémentaire aux États-Unis d'ici la fin de 2025, pour répondre aux futurs besoins du marché.





Valeurs associées AIR LIQUIDE 172,7800 EUR Euronext Paris +0,45%