Air Liquide, Delta Plus Group, Guerbet... Les valeurs à suivre lundi à Paris

Air Liquide a pris connaissance de la décision des autorités russes de placer les actifs russes du Groupe Air Liquide sous administration externe. Cette décision entraîne de fait la prise de contrôle par l'État russe des actifs détenus par Air Liquide dans le pays, comme il l'a déjà fait pour d'autres entités préalablement détenues par des sociétés européennes. Air Liquide en prend acte et va étudier toutes les voies d'action qui lui sont ouvertes.
Le spécialiste de la communication et du data marketing en Europe publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.
Le spécialiste des équipements de protection individuelle pour le monde du travail annoncera ses résultats du premier semestre.
Guerbet, spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, annonce des changements au sein de son comité exécutif. Éric Kummer rejoindra le groupe à compter du 14 octobre 2025, en qualité de senior vice-president des opérations techniques. Son arrivée fait suite au départ de Raoul Bernhardt. Fort de plus de 30 ans d’expérience internationale dans les secteurs des biotechnologies et de la pharmacie, il a occupé des fonctions de direction au sein de Catalent Pharma Solutions, Novo Nordisk, 3M Group et Pfizer.
