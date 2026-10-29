Air Liquide a du souffle et quatre milliards dans les tuyaux

Air Liquide publie un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre 2026. L'électronique profite de la demande en semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle, tandis que l'Industriel Marchand bénéficie d'une reprise des volumes et d'une bonne tenue des prix. Le groupe confirme ses objectifs de rentabilité et passe à l'exécution de son programme de rachat d'actions de 4 milliards d'euros.

Le géant français des gaz industriels a réalisé 7,26 MdsEUR de chiffre d'affaires entre juillet et septembre, dépassant les 7,11 MdsEUR attendus par les analystes selon le consensus Bloomberg. Une publication bien accueillie par les investisseurs, puisque l'action progressait d'environ 2,3% à l'ouverture de la Bourse de Paris jeudi matin.

Les ventes progressent de 10% en données publiées, mais cette hausse doit être relativisée. Elle bénéficie notamment de l'augmentation des prix de l'énergie, automatiquement répercutée aux clients, ainsi que d'effets de change et de périmètre favorables.

Hors change et énergie, la croissance atteint 4,3%. A données entièrement comparables, elle ressort à 3%, après 3,5% au deuxième trimestre. L'accélération évoquée par la direction concerne donc avant tout les volumes de certaines activités, plutôt que la croissance comparable de l'ensemble du groupe.

L'intelligence artificielle soutient l'électronique

L'activité Electronique s'impose comme le moteur de croissance le plus dynamique. Ses ventes progressent de 12% à données comparables, à 712 MEUR, portées par la multiplication des investissements dans les usines de semi-conducteurs.

Air Liquide fournit notamment aux fabricants de puces des gaz ultra-purs et des matériaux avancés indispensables à leurs procédés de production. Les gaz vecteurs progressent de 12%, tandis que les matériaux avancés bondissent de 27%. Ces deux activités représentent ensemble plus de 70% des ventes de la division.

L'Asie-Pacifique joue un rôle particulièrement important, avec une croissance de 17,2% de l'électronique dans la région. Cette dynamique accompagne notamment le développement des capacités de production de puces logiques et de mémoires destinées à l'IA.

Le groupe prépare déjà la suite. Il a notamment annoncé plus de 170 MEUR d'investissements au Japon pour fournir des gaz ultra-purs à un grand fabricant de semi-conducteurs. Aux Etats-Unis, il accompagne également l'expansion des capacités de production de mémoires avancées, notamment celles de SK hynix dans l'Indiana.

Le retour des volumes, une bonne nouvelle pour les marges

L'autre satisfaction vient de la division Industriel Marchand, qui représente près de 44% du chiffre d'affaires du groupe.

Ses ventes progressent de 5,3% à données comparables, à 3,19 MdsEUR. L'activité bénéficie d'un effet prix toujours soutenu, également de 5,3%, mais surtout d'une croissance des volumes d'environ 2% hors hélium. Cette amélioration concerne l'ensemble des régions, avec notamment une reprise de la construction et de certaines activités industrielles aux Etats-Unis.

La situation demeure plus contrastée dans la Grande Industrie. Les ventes reculent de 1,9% à données comparables, pénalisées par une demande encore faible en Europe. La bonne tenue des activités de raffinage et de chimie aux Etats-Unis permet néanmoins d'atténuer cette faiblesse.

L'activité Santé progresse pour sa part de 3,1%, soutenue par la demande en gaz médicaux.

Cette évolution des volumes est importante pour la rentabilité. Après plusieurs années marquées par la hausse des prix, une reprise de la demande permettrait à Air Liquide de mieux absorber ses coûts fixes et de poursuivre l'amélioration de ses marges.

Des investissements record et des objectifs confirmés

Le groupe continue parallèlement de renforcer son efficacité opérationnelle. Les économies réalisées depuis le début de l'année atteignent 441 MEUR.

Les investissements témoignent également de la confiance de la direction. Les décisions d'investissement ont atteint 4,13 MdsEUR sur les neuf premiers mois de 2026, tandis que les projets d'investissement en cours d'exécution représentent désormais un montant record de 6,2 MdsEUR. Le portefeuille compte près de 70 projets, répartis principalement entre l'Electronique et la Grande Industrie.

Ces investissements devraient alimenter la croissance future, notamment grâce aux contrats de long terme conclus avec les industriels.

Dans ce contexte, Air Liquide confirme son ambition d'améliorer sa marge opérationnelle de 100 points de base en 2026, puis de 100 points de base supplémentaires en 2027, hors effets de l'énergie et selon les ajustements précisés par le groupe. L'amélioration cumulée atteindrait ainsi 560 points de base sur la période 2022-2027.

Le groupe anticipe également une progression de son résultat net récurrent à taux de change constants cette année.

Le rachat d'actions entre dans sa phase concrète

Autre annonce importante pour les actionnaires, Air Liquide va engager dès le 30 octobre la première tranche de son programme de rachat d'actions, pour 1 MdEUR d'ici la fin de l'année.

Ce dispositif s'inscrit dans le nouveau plan stratégique BEYOND, présenté début octobre, qui prévoit un total de 4 MdsEUR de rachats d'actions d'ici fin 2028, parallèlement à la politique de dividende du groupe.

Son lancement intervient dans un contexte particulier. Le fonds activiste Elliott, dont la présence au capital a été révélée en septembre, avait salué les nouvelles ambitions d'Air Liquide tout en appelant à une mise en oeuvre rapide des rachats d'actions. La direction assure néanmoins que le plan a été conçu indépendamment de cette pression actionnariale.

Pour les investisseurs, ce troisième trimestre conforte donc la trajectoire du groupe. L'électronique bénéficie d'un relais de croissance structurel lié à l'IA, les volumes industriels montrent des signes d'amélioration et les investissements préparent les revenus des prochaines années.

Le véritable enjeu sera désormais de transformer cette dynamique en progression durable des marges et des bénéfices, alors que la demande européenne reste fragile et que les investissements industriels mobilisent des capitaux considérables.