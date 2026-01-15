Air India met en garde contre d'éventuelles perturbations sur les lignes de l'A350 après une avarie de moteur

(Ajout de la déclaration de l'autorité indienne de régulation de l'aviation aux paragraphes 2 et 3, de photos des dégâts au paragraphe 4, et de détails) par Nandan Mandayam

Air India a mis en garde contre d'éventuelles perturbations sur les routes desservies par ses Airbus AIR.PA A350 en raison d'une avarie de moteur subie par l'un des avions long-courriers après son atterrissage à New Delhi jeudi.

Le transporteur a déclaré que l'avion avait rencontré "un objet étranger" alors qu'il roulait dans un brouillard épais. L'autorité indienne de régulation de l'aviation a ensuite déclaré que le dommage avait été causé par un conteneur de fret égaré qui s'est détaché d'un véhicule et a atterri sur l'une des voies de circulation de l'aéroport.

"Une enquête plus approfondie est en cours", a déclaré la direction générale de l'aviation civile.

Des photos publiées par l'agence sur les réseaux sociaux ont montré un trou à l'intérieur de la zone d'entrée d'air du moteur.

Air India exploite six nouveaux A350 sur des liaisons lucratives, notamment entre New Delhi, la capitale de l'Inde, et Londres, New York et Newark. Ces liaisons sont également desservies par des avions Boeing BA.N plus anciens.

"L'appareil est actuellement immobilisé au sol pour une enquête approfondie et les réparations nécessaires, ce qui pourrait entraîner des perturbations sur certaines liaisons A350", a déclaré Air India. La compagnie n'a pas donné de détails sur les liaisons qui pourraient être affectées.

L'avion devait se rendre à New York, mais a été contraint de faire demi-tour à la suite de la fermeture temporaire de l'espace aérien iranien, qui a eu un impact sur l'itinéraire prévu.

L'incident s'est produit à 5h25 heure locale (2355 GMT, mercredi) après l'atterrissage à New Delhi, selon la DGCA.

L'Iran a depuis rouvert son espace aérien après la fermeture de près de cinq heures, qui avait été imposée en raison des craintes d'une éventuelle action militaire entre les États-Unis et l'Iran, obligeant les compagnies aériennes à annuler, à réacheminer ou à retarder certains vols.