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Air India et IHG lient leurs programmes de fidélité
information fournie par Zonebourse 04/09/2026 à 12:12
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Le partenariat permet aux voyageurs de cumuler et de convertir des points entre les programmes Maharaja Club et IHG One Rewards.

Air India et IHG Hotels & Resorts s'associent afin de lier leurs programmes de fidélité Maharaja Club et IHG One Rewards. Concrètement, les membres de Maharaja Club pourront gagner 2 points Maharaja pour chaque dollar dépensé dans la plupart des hôtels IHG, et 1 point dans certaines enseignes.

Les membres pourront également convertir 1 000 points IHG One Rewards en 200 points Maharaja, avec un seuil minimum de conversion de 1 000 points.

L'accord associe le réseau d'Air India, présent en Inde et sur 5 continents, au portefeuille mondial de plus de 7 100 hôtels IHG dans plus de 100 pays.

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