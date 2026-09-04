Air India et IHG lient leurs programmes de fidélité

Le partenariat permet aux voyageurs de cumuler et de convertir des points entre les programmes Maharaja Club et IHG One Rewards.

Air India et IHG Hotels & Resorts s'associent afin de lier leurs programmes de fidélité Maharaja Club et IHG One Rewards. Concrètement, les membres de Maharaja Club pourront gagner 2 points Maharaja pour chaque dollar dépensé dans la plupart des hôtels IHG, et 1 point dans certaines enseignes.

Les membres pourront également convertir 1 000 points IHG One Rewards en 200 points Maharaja, avec un seuil minimum de conversion de 1 000 points.

L'accord associe le réseau d'Air India, présent en Inde et sur 5 continents, au portefeuille mondial de plus de 7 100 hôtels IHG dans plus de 100 pays.