Air France renforce ses capacités vers les Amériques et l'Asie pour l'hiver 2026-2027

La compagnie aérienne prévoit jusqu'à 725 vols quotidiens vers près de 170 destinations dans 78 pays, avec une augmentation de son offre sur plusieurs marchés internationaux.

Air France augmentera ses capacités de 6% vers l'Amérique du Nord, de 3% vers l'Amérique du Sud, de 2% vers l'Asie et de 5% vers la péninsule ibérique au cours de la saison hivernale, de novembre 2026 à avril 2027. La liaison Paris-Las Vegas sera notamment prolongée avec trois vols hebdomadaires, tandis que les fréquences vers le Brésil, la Thaïlande et plusieurs destinations africaines seront renforcées.

La compagnie poursuivra également le déploiement de sa nouvelle cabine La Première, qui équipera jusqu'à 25 Boeing 777-300ER cet hiver, notamment sur les liaisons vers Boston, Miami, Houston et New York-Newark.

Parallèlement, 70% de sa flotte dispose désormais du wifi très haut débit gratuit. Cette proportion devrait atteindre 80% d'ici fin 2026, avec un objectif de couverture intégrale courant 2027.

Le titre évolue à proximité de son point d'équilibre peu avant 15h, autour des 10,25 euros.