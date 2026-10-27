Coca-Cola relève ses prévisions pour 2026 après un 3e trimestre meilleur qu'attendu

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le géant américain des boissons Coca-Cola a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année après avoir enregistré au troisième trimestre des performances en hausse sur un an, et meilleures qu'attendues par le marché.

Le chiffre d'affaires a progressé de 7 % à 13,38 milliards de dollars et le bénéfice net a bondi de 8 % à 4 milliards, dépassant pour chacun les prévisions des analystes consultés par FactSet qui attendaient respectivement 12,92 milliards et 3,79 milliards, selon un communiqué.

Même chose pour le bénéfice net dilué par action et hors éléments exceptionnels, valeur de référence pour les marchés, qui atteint 91 cents quand le consensus anticipait 88 cents. C'est également supérieur aux 82 cents de la même période de l'année précédente.

Vers 14H00 GMT, l'action Coca-Cola cédait 0,19 % à la Bourse de New York.

Le groupe d'Atlanta (Géorgie) a expliqué que son chiffre d'affaires avait profité d'une hausse de 5 % des ventes de concentrés (sirops, bases pour boissons, etc.) en volume et de 1 % d'une hausse des prix.

Le trimestre a également été marqué par un impact positif de deux points de pourcentage lié aux taux de change, a-t-il souligné, tout en affirmant avoir gagné des parts de marché dans les boissons non alcoolisées prêtes à consommer.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe a généré une trésorerie opérationnelle de 12,5 milliards de dollars.

Fort de ces résultats trimestriels, Coca-Cola a revu à la hausse ses perspectives pour l'exercice en cours et dévoilé de premières indications pour 2027.

A données comparables, pour 2026, la croissance organique devrait être d'"au moins 5 %" (environ 5 % auparavant) et le chiffre d'affaires devrait subir un effet positif d'environ 1 % avec les taux de changes (inchangé) mais un impact négatif d'environ 2 % lié aux acquisitions et cessions (plus limité que les 2 % à 3 % annoncés auparavant).

Par ailleurs, le bénéfice net par action (BNPA) à données comparables devrait progresser d'"au moins 11 %" (+9 % à 10 % auparavant) et la trésorerie opérationnelle ressortir à 15,2 milliards au moins (14,6 milliards auparavant).

Sur le seul quatrième trimestre, toujours à données comparables, le chiffre d'affaires devrait subir un effet négatif de 1 % à cause des changes et un effet positif de 4 % grâce aux acquisitions/cessions. Pour le BNPA, cela devrait être respectivement -1 % et +3 %.

Pour finir, concernant l'année 2027, Coca-Cola attend un "léger" impact négatif des changes sur son chiffre d'affaires et son BNPA. Ils devraient aussi être affectés respectivement à "environ 8 %" et "environ 2 %" par les acquisitions/cessions.