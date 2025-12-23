 Aller au contenu principal
Air France : rechute vers 11,3E, objectif 'gap' des 10,69E ?
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 14:56

Air France rechute vers 11,3E après un test des 12,2E le 16 décembre (ex résistance de mi-octobre et 3 novembre).
Le titre avait repris 19% en une semaine, après le "trou d'air" de l'annonce le 9 décembre du lancement d'une émission d'obligations échangeables d'un montant d'environ 325Mns d'euros.
Le titre pourrait venir refermer le "gap" des 10.69E du 11 décembre et retrouver du soutien au niveau de la MM200 qui gravite vers 10,5E.
En cas de glissade sous les 10E ou 9,60E, un retracement du plancher des 9,25E du 18/11 ne saurait être exclu.

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
11,425 EUR Euronext Paris -1,68%
1 commentaire

  • 15:40

    Si l'état taxait moins, cette compagnie serait au même niveau boursier que ses équivalentes. Comme en france on ne supporte pas l'aérien (connotation riche) et les riches eux mêmes, on se tire encore une fois une balle dans le pied.

