Air-France : ouvre un "gap" sous 12,33EUR, rechute sous les 12 EUR

Air-France qui subit la hausse du kérosène (qui s'accélère), ouvre un 'gap' sous 12,33EUR et rechute sous les 12EUR, au contact de la MM50 (11,9EUR).

Le prochain objectif devient le comblement du "gap" des 11,15EUR du 11 juin, puis l'ex plancher des 10,95EUR.