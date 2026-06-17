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Air France-KLM signe une nouvelle ligne de crédit multi-usages de €1 mld
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 18:34

Air France KLM SA AIRF.PA :

* LA SIGNATURE D'UNE NOUVELLE LIGNE DE CRÉDIT MULTI-USAGES DE 1 MLD D'EUROS AVEC UN SYNDICAT DE 12 BANQUES INTERNATIONALES

* A UNE MATURITÉ INITIALE EN JUIN 2028

* CETTE LIGNE COMPREND UNE OPTION D'EXTENSION D'UN AN À LA DISCRÉTION DES PRÊTEURS, POUVANT PORTER L'ÉCHÉANCE À JUIN 2029

* CETTE NOUVELLE LIGNE DE CRÉDIT N'AURA PAS D'IMPACT SUR LA DETTE BRUTE DU GROUPE NI SUR LE RATIO DETTE NETTE / EBITDA COURANT

Texte original nGNE8xZTyr Pour plus de détails, cliquez sur AIRF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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