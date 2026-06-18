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Air France-KLM signe une nouvelle ligne de crédit multi-usages
information fournie par Zonebourse 18/06/2026 à 07:25

Air France-KLM indique avoir signé une nouvelle ligne de crédit multi-usages (Multi-purpose facility) d'un montant de 1 MdEUR avec un syndicat de 12 banques internationales, une ligne visant à pouvoir refinancer des instruments financiers existants.

Cette ligne, qui peut être tirée et remboursée à l'entière discrétion de la compagnie aérienne, a une maturité initiale en juin 2028 et comprend une option d'extension d'un an à la discrétion des prêteurs, pouvant porter l'échéance à juin 2029.

Elle a pour objet de refinancer des instruments financiers existants, y compris des instruments liés à l'activité de fusions-acquisitions (sous réserve des conditions de réalisation applicables), susceptibles de se matérialiser à partir du second semestre 2026.

En combinant cette ligne multi-usages avec des émissions obligataires, Air France-KLM peut diversifier ses sources de financement, tout en optimisant le calendrier et le coût des différentes opérations en fonction des fenêtres de marché les plus favorables.

Bénéficiant de conditions attractives, cette nouvelle ligne de crédit n'aura pas d'impact sur la dette brute, ni sur le ratio dette nette / EBITDA courant, qui s'établissait à 1,5x à fin mars, conformément à son ambition de maintenir un levier entre 1,5x et 2,0x.

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