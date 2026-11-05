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Air France-KLM s'envole après ses résultats
information fournie par AOF 05/11/2026 à 11:23

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(Zonebourse.com) - Le groupe aérien a enregistré une nette progression de ses résultats au troisième trimestre 2026, soutenue par la hausse des recettes unitaires et la maîtrise des coûts, qui lui ont permis d'améliorer sa rentabilité malgré le renchérissement du carburant. Peu après 11h, le titre gagnait plus de 13% à Paris, autour des 12,7 euros.

Air France-KLM a dégagé un résultat net part du groupe de 908 MEUR au titre du troisième trimestre, en hausse de 24% sur un an et nettement supérieur au consensus qui ciblait plus modestement 519 MEUR.

De son côté, le chiffre d'affaires a augmenté de 7,6%, à 9,9 MdsEUR (globalement en ligne avec le consensus), soit une croissance de 12,3% à taux de change constants. Cette performance a été portée par une demande soutenue et par la progression de 7% des recettes unitaires à taux de change constants, notamment dans les activités Passage ( 6,9%) et Cargo ( 21,9%).

Le résultat opérationnel ajusté a progressé de 10%, à 1,35 MdEUR, tandis que la marge opérationnelle ajustée s'est améliorée de 0,3 point, à 13,6%. Cette amélioration intervient malgré une hausse de 436 MEUR de la facture de carburant sur le trimestre, après couverture.

Dans le détail, la compagnie Air France a enregistré un résultat opérationnel ajusté de 811 MEUR, en hausse de 5 MEUR, tandis que celui de KLM a progressé de 106 MEUR, à 458 MEUR. Enfin, Transavia a dégagé un résultat opérationnel ajusté de 223 MEUR, en hausse de 6 MEUR.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, le flux de trésorerie libre d'exploitation ajusté récurrent a atteint 1,35 MdEUR, contre 784 MEUR un an auparavant, soit une progression d'environ 73%. Sur le seul troisième trimestre, cet indicateur s'est établi à 426 MEUR, contre 3 MEUR un an plus tôt.

A fin septembre, la dette nette atteignait 8,76 MdsEUR, contre 8,39 MdsEUR fin décembre 2025. Le ratio dette nette sur EBITDA ajusté des douze derniers mois est resté stable à 1,6 fois, tandis que les liquidités disponibles s'élevaient à 10,5 MdsEUR.

Côté perspectives, Air France-KLM table désormais sur une croissance de ses capacités d'environ 2% en 2026 (vs entre 2 et 3% auparavant). Les objectifs de dépenses d'investissement nettes inférieures à 3 MdsEUR et de levier d'endettement compris entre 1,5 et 2 fois sont confirmés.

En revanche, la prévision de facture de carburant pour l'ensemble de 2026 est relevée de 8,9 à 9,2 MdsUSD, malgré un résultat de couverture estimé à 2 MdsUSD.

Les analystes saluent la performance opérationnelle

A la suite de cette publication, Deutsche Bank confirme son conseil "conserver" sur Air France-KLM, avec un objectif de cours inchangé à 11 EUR, tandis que Bernstein maintient sa recommandation "Performance en ligne avec le marché", assortie d'une cible de 12,20 EUR.

Les deux bureaux d'études saluent la solide performance opérationnelle du troisième trimestre, avec un EBIT supérieur de 24% aux attentes, grâce notamment à une maîtrise remarquable des coûts hors carburant, dont la hausse s'est limitée à 0,1%.

Deutsche Bank souligne la vigueur des revenus unitaires dans les cabines premium et le fret, ainsi que l'amélioration de la rentabilité de KLM. Le broker reste toutefois attentif aux réservations du 4e trimestre, dont les taux de remplissage demeurent inférieurs à ceux de l'an dernier.

De son côté, Bernstein insiste notamment sur la discipline des coûts, malgré les pressions salariales et les effets de la montée en gamme. Adrien Rabier considère également que la légère réduction des capacités prévues pour 2026, désormais autour de 2%, constitue une réponse judicieuse à l'augmentation des coûts du carburant.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 05/11/2026 à 11:23:00.

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