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Air France-KLM rachète 452,7 millions d'euros d'obligations
information fournie par Reuters 22/05/2024 à 18:15

Air France KLM SA AIRF.PA :

* ANNONCE LES RÉSULTATS DÉFINITIFS DE SON OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SUR DEUX SÉRIES D'OBLIGATIONS EXISTANTES

* DES OBLIGATIONS EXISTANTES D'UN MONTANT TOTAL DE 452,7 MILLIONS D'EUROS ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES POUR ACHAT DANS LE CADRE DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT

* LE MONTANT EN PRINCIPAL DES OBLIGATIONS EXISTANTES EN CIRCULATION SERA DE 797,3 MILLIONS D'EUROS

* DES OBLIGATIONS EXISTANTS D'UN MONTANT TOTAL DE 452,7 MILLIONS ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES POUR ACHAT DANS LE CADRE DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT ET 452,7 MILLIONS D'EUROS ONT ÉTÉ ACCEPTÉS

Pour plus de détails, cliquez sur AIRF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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