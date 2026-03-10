Nucléaire: EDF veut travailler sur le financement des projets civils

( AFP / MIGUEL MEDINA )

L'énergéticien public français EDF a annoncé mardi, en marge d'un sommet international à Paris, la création d'une instance chargée de trouver et structurer le financement de projets de réacteurs nucléaires civils à l'international, qui vont nécessiter d'importantes ressources publiques et privées.

Le FINABe (Financing and Investing in Nuclear - Advisory Board EDF), comité consultatif pour le financement et l'investissement dans le nucléaire, doit "identifier les attentes des marchés" et "contribuer au développement progressif de mécanismes financiers" susceptibles de "soutenir les investissements dans de nouveaux projets nucléaires", grands ou petits réacteurs (SMR), détaille EDF dans un communiqué.

Parmi les membres "fondateurs" de ce comité figurent la banque néerlandaise ABN Amro, la banque française BNP Paribas, Bpifrance Assurance Export, émanation de la banque publique d'investissement française Bpifrance, la banque d'investissement du Crédit agricole CIB, la caisse de dépôt et placement du Québec La Caisse, la Royal Bank of Canada ainsi que SFIL, filiale de la Caisse des dépôts française.

La France accueille mardi à Paris une quarantaine de représentants d'Etats, aux côtés d'organisations internationales et de représentants de la filière du nucléaire, pour le deuxième sommet consacré à la relance du nucléaire civil, présenté comme un levier de souveraineté énergétique.

Parmi les défis identifiés pour cette relance, la question du financement est centrale au vu de la spécificité des programmes nucléaires, longs à déployer et gourmands en capitaux.

Preuve encore des difficultés de ce type de chantiers, EDF avait annoncé fin février un "ajustement" du calendrier et du coût de son projet au Royaume-Uni de deux réacteurs sur le site d'Hinkley Point C, désormais estimé à 35 milliards de livres contre un coût initialement prévu en 2016 de 18 milliards.

EDF a revendiqué mardi "son expérience unique dans la réalisation de projets industriels de grande envergure et complexes" à l'international, ce qui met le groupe "bien placé pour accompagner ses clients dans la structuration" de modèles économiques et la "mise en place de solutions de financement solides".