 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Colas, filiale de Bouygues, décroche un contrat autoroutier de 264 MEUR en Californie
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 18:08

Colas indique que sa propre filiale américaine, Sully-Miller, réalisera l'extension d'un tronçon stratégique de l'Interstate 10 dans le comté de San Bernardino afin d'améliorer la fluidité du trafic et les performances logistiques de la région.

Colas annonce que sa filiale américaine Sully-Miller a remporté auprès de la San Bernardino County Transportation Authority (SBCTA) un contrat d'environ 264 millions d'euros pour la construction d'environ 10 km de voies supplémentaires sur l'autoroute Interstate 10 (I-10) en Californie.

Les travaux, prévus d'avril 2026 à l'automne 2029, incluent la création d'une voie express supplémentaire dans chaque sens entre l'échangeur I-10/Pepper Avenue et l'I-15 (Interstate 15), ainsi que l'installation de systèmes de péage bidirectionnels. Le chantier prévoit également l'élargissement de la chaussée et de plusieurs ponts, l'adaptation des bretelles d'accès et la modernisation de grands ouvrages d'art.

Le projet comprend aussi l'amélioration de cinq points d'accès grâce à l'ajout de voies auxiliaires et à l'allongement de voies d'accélération. Financé conjointement par le comté de San Bernardino, l'Etat de Californie et le gouvernement fédéral, il s'inscrit dans la stratégie de Colas visant à renforcer sa présence sur les grands projets d'infrastructures de transport aux Etats-Unis.

Bouygues a conclu la séance sur un gain de 2,1%.

Valeurs associées

BOUYGUES
49,160 EUR Euronext Paris +2,14%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank