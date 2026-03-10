Colas, filiale de Bouygues, décroche un contrat autoroutier de 264 MEUR en Californie
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 18:08
Colas annonce que sa filiale américaine Sully-Miller a remporté auprès de la San Bernardino County Transportation Authority (SBCTA) un contrat d'environ 264 millions d'euros pour la construction d'environ 10 km de voies supplémentaires sur l'autoroute Interstate 10 (I-10) en Californie.
Les travaux, prévus d'avril 2026 à l'automne 2029, incluent la création d'une voie express supplémentaire dans chaque sens entre l'échangeur I-10/Pepper Avenue et l'I-15 (Interstate 15), ainsi que l'installation de systèmes de péage bidirectionnels. Le chantier prévoit également l'élargissement de la chaussée et de plusieurs ponts, l'adaptation des bretelles d'accès et la modernisation de grands ouvrages d'art.
Le projet comprend aussi l'amélioration de cinq points d'accès grâce à l'ajout de voies auxiliaires et à l'allongement de voies d'accélération. Financé conjointement par le comté de San Bernardino, l'Etat de Californie et le gouvernement fédéral, il s'inscrit dans la stratégie de Colas visant à renforcer sa présence sur les grands projets d'infrastructures de transport aux Etats-Unis.
Bouygues a conclu la séance sur un gain de 2,1%.
Valeurs associées
|49,160 EUR
|Euronext Paris
|+2,14%
A lire aussi
-
A cinq jours du premier tour des municipales, l'ex-patron de l'OL Jean-Michel Aulas, grand favori des sondages, est en meeting mardi soir à Lyon, où le premier secrétaire du PS s'est affiché au côté du maire écologiste sortant. Le candidat adoubé par la droite ... Lire la suite
-
La justice américaine estime qu'Amazon a apporté des preuves solides d'un accès non autorisé au site par le navigateur d'intelligence artificielle Comet. Un juge fédéral américain a ordonné le blocage temporaire de l'accès du navigateur d'intelligence artificielle ... Lire la suite
-
L'Agence internationale de l’énergie (AIE) a tenu une réunion extraordinaire mardi après-midi à Paris afin d'envisager un possible recours aux stocks stratégiques de pétrole pour endiguer la flambée des cours de l'or noir depuis le déclenchement de la guerre au ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé en nette hausse mardi, profitant de la chute des prix de l'énergie après les déclarations de Donald Trump laissant entrevoir une possibilité de résolution rapide de la guerre au Moyen-Orient. L'indice vedette CAC 40 a gagné 1,79% mardi, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer