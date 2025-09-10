Air France-KLM, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du mercredi 10 septembre 2025 -

(AOF) - Air France-KLM (-3,39% à 12,95 euros)

En hausse hier, le groupe aérien traverse des turbulences ce mercredi alors que, de source de marché, Deutsche Bank est restée à Conserver tout en relevant son objectif de cours. Le titre progresse de près de 60% depuis le début de l'année.

Points clés

- Numéro 1 européen du transport aérien, né en 2000 de la fusion entre Air France, créé en 1933, et le hollandais KLM, fondé en 1919, doté de 3 marques fortes : Air France, KLM et Flying Blue, programme de fidélisation- et transportant 100 000 passagers par an;

- Chiffre d'affaires de 31,5 Mds€ réalisé à 83 % dans le transport dont 7,5% pour le cargo puis la maintenance ;

- Modèle d'affaires fondé sur l’optimisation de l’utilisation de la flotte, l’amélioration de la performance opérationnelle, la simplification des structures et les connectivités d'une part, la croissance du réseau court et moyen-courrier et le développement du long courrier par alliances et partenariats ;

- Capital détenu à 28 % par l'Etat français, 9 % par l'Etat néerlandais, 8,8 % par CMA-CGM, 4,6 % par China Airlines, 2,8 % par Delta Airlines, et 3,2 % par les salariés, Anne-Marie Couderc présidant le conseil de 19 administrateurs, Benjamin Smith étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- transfert à Transavia du réseau intérieur français hors Marseille, Nice et Toulouse :pour 2026, marge opérationnelle de 7-8 % et doublement de l’apport du programme de fidélisation Flying Blue à la marge du groupe,

- nouvelles initiatives de transformation en plus des 700 existantes devant générer simplification, réduction des frais généraux et création de nouvelles synergies,

- gel des embauches de personnel non opérationnel,

- réaction au dérapage du coût unitaire : réductions de coûts de maintenance et de personnel chez KLM et réorganisation opérationnelle globale,

- livraison d’une nouvelle flotte supportant le développement du coût unitaire,

- relance positive de l’activité cargo, en partenariat avec CMA-CGM,

- innovation au service de la relation client (recours massif aux techniques d’assistance vocale, intelligence artificielle, blockchain et réalité augmentée) ;

- Stratégie environnementale 2030 visant la réduction de 30 %, vs 2019, des émissions de CO2 :

- Plan Climat avec 6 priorités dont modernisation de la flotte, carburants durables ou SAF (objectif de 10 %), plan de compensation avec le système CORSIA ;

- recyclage des déchets dangereux, réduction de moitié des déchets résiduels et engagement dans la biodiversité ;

- lignes renouvelables liées au développement durable ;

- Renforcement du bilan avec retour aux fonds propres positifs depuis 2023 : 9,4 Mds€ de liquidités et levier de la dette ramené à 1,7.

Défis

- Suivi de l’activité avec 2 indicateurs : coefficient d’occupation à 87,8 % et recette unitaire stable à 8,19 € ;

- Défiance des investisseurs : outre les pertes semestrielles, nette et d’exploitation, au 1er trimestre dues aux disruptions logistique & informatique, montant mal estimé par la direction des charges de personnel exceptionnelles ;

- Accueil du public à la hausse des tarifs 2025, décidée pour compenser l’impact négatif sur la rentabilité opérationnelle, estimé entre 90 et 170 M€, de la taxe française de solidarité sur les billets ;

- Objectifs 2025 : capacité en sièges-km en hausse de 5 %, et rebond du coût unitaire, 3,2 à 3,4 Mds€ d’investissements ;

- Perspectives 2026-2028 ; marge opérationnelle supérieure à 8 %, flux de trésorerie libre positif et notation de la dette « investment grade » ;

- Absence de dividende depuis 18 ans.