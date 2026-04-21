 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Air France-KLM notifie détention JPMorgan Chase à 4,84% du capital après franchissement de seuil
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 16:37

* Air France-KLM a fait état d’un passage sous 5% du capital par JPMorgan Chase, intervenu le 17 avril. * JPMorgan détient 12 723 385 actions, soit 4,84% du capital, représentant 3,39% des droits de vote. * Le mouvement résulte d’une cession d’actions sur le marché. * La participation est portée principalement par J.P. Morgan Securities plc, avec 12 359 861 actions. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Air France-KLM SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/2D40DF57AE1A7C01D96C4ED1AC7465B4A3CCA9DD

Valeurs associées

AIR FRANCE-KLM
9,8960 EUR Euronext Paris -3,50%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank