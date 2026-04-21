Air France-KLM notifie détention JPMorgan Chase à 4,84% du capital après franchissement de seuil

* Air France-KLM a fait état d’un passage sous 5% du capital par JPMorgan Chase, intervenu le 17 avril. * JPMorgan détient 12 723 385 actions, soit 4,84% du capital, représentant 3,39% des droits de vote. * Le mouvement résulte d’une cession d’actions sur le marché. * La participation est portée principalement par J.P. Morgan Securities plc, avec 12 359 861 actions. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Air France-KLM SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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