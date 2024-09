Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France-KLM: le titre grimpe, JPMorgan relève son conseil information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 12:32









(CercleFinance.com) - Air France-KLM s'inscrit en forte progression mercredi à la Bourse de Paris, JPMorgan ayant doublement relevé son conseil sur l'action de la compagnie aérienne, porté de 'sous-pondérer' à 'surpondérer'.



Vers 12h30, le titre signe la plus forte hausse de l'indice SBF 120 et grimpe de plus de 7% tandis que l'indice cède 0,3% au même moment.



Dans une étude sectorielle, JPMorgan dit percevoir un possible 'point d'inflexion' au niveau des résultats du transporteur franco-néerlandais, alors que son course de Bourse a chuté de 40% cette année pour revenir à des plus bas historiques.



Son objectif - établi à 12,5 euros - fait ainsi apparaître un potentiel de hausse de l'ordre de 40%.



'Ses tarifs sous-jacents (hors Jeux Olympiques) semblent bien résister et une croissance en ligne avec le marché de ses capacités sur ses routes paraît envisageable pendant la saison hivernale', souligne JPMorgan.



Conjugué à la baisse des prix du kérosène et à la disparition des éléments exceptionnels qui avaient plombé les comptes l'an dernier, le bureau d'études dit tabler sur une amélioration 'décente' des marges l'an prochain, ce qui le conduit à afficher une prévision de résultat opérationnel (Ebit) supérieur de 12% à l'estimation moyenne du consensus pour 2025.



Contactés par Cercle Finance, des intervenants de marché évoquaient par ailleurs un point d'activité encourageant réalisé par l'agence de voyages en ligne britannique On The Beach, qui survient au lendemain des déclarations optimistes faites par le groupe de tourisme allemand TUI.





