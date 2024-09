Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air-France/KLM : dopé par JP-Morgan, prend 8%, teste 9,1E information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 13:51









(CercleFinance.com) - Air-France/KLM, dopé par une reco positive de JP-Morgan, s'envole de +8% et teste 9,1E, sa meilleure marque depuis le 26 juin.

Le titre soulève la résistance des 8,9/9E du 19 septembre et s'ouvre la route des 9,2E, ex-plancher du 15 avril, puis des 9,4E.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM 9,03 EUR Euronext Paris +7,30%