Air France-KLM dit être en mesure de transporter tous ses clients cet été

Le logo de la compagnie aérienne Air France à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle

‌Air France, KLM et ​Transavia, compagnies d'Air France-KLM, seront en mesure de transporter ​tous leurs clients cet été, ​a déclaré mercredi ⁠le transporteur franco-néerlandais, qui ‌dit préparer "activement" la période estivale, dans un ​contexte ‌de hausse des prix ⁠du carburant avec la guerre au Moyen-Orient.

"Nous suivons ⁠en ‌permanence la disponibilité de ⁠carburant dans les ‌escales que nous ⁠desservons et comme relevé par ⁠les ‌gouvernements français et néerlandais ces ​dernières ‌semaines, les signaux sont au vert pour ​le pic estival de juillet ⁠et août", a déclaré le directeur général Benjamin Smith dans un communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)