 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Air France-KLM dit être en mesure de transporter tous ses clients cet été
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 07:39

Le logo de la compagnie aérienne Air France à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle

Le logo de la compagnie aérienne Air France à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle

‌Air France, KLM et ​Transavia, compagnies d'Air France-KLM, seront en mesure de transporter ​tous leurs clients cet été, ​a déclaré mercredi ⁠le transporteur franco-néerlandais, qui ‌dit préparer "activement" la période estivale, dans un ​contexte ‌de hausse des prix ⁠du carburant avec la guerre au Moyen-Orient.

"Nous suivons ⁠en ‌permanence la disponibilité de ⁠carburant dans les ‌escales que nous ⁠desservons et comme relevé par ⁠les ‌gouvernements français et néerlandais ces ​dernières ‌semaines, les signaux sont au vert pour ​le pic estival de juillet ⁠et août", a déclaré le directeur général Benjamin Smith dans un communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bruxelles présente mercredi ses évaluations bugétaires pour les pays de l'UE, mis à l'épreuve par la hausse des dépenses militaires et les répercussions du conflit au Moyen-Orient ( AFP / JOEL SAGET )
    Déficits : Paris, Berlin et Rome attendent le verdict de Bruxelles
    information fournie par AFP 03.06.2026 07:40 

    Bruxelles présente mercredi ses évaluations des performances budgétaires des pays européens, dont les finances sont mises à l'épreuve par la hausse des dépenses militaires et les répercussions du conflit au Moyen-Orient. Voici les recommandations les plus attendues ... Lire la suite

  • L'enseigne Wall Street est suspendue à l'extérieur du bâtiment de la Bourse de New York (NYSE), mardi, à la suite de la vente massive de lundi à New York
    Wall Street termine en légère hausse, portée par la tech
    information fournie par Reuters 03.06.2026 07:23 

    par Stephen Culp et Medha Singh La Bourse de New ‌York a fini en légère hausse mardi, alors que l'appétit pour le risque alimenté par l'intelligence artificielle a ​contrebalancé les tensions liées aux négociations visant à mettre fin au conflit entre les Etats-Unis ... Lire la suite

  • DASSAULT SYSTEMES SA : L'indécision domine
    DASSAULT SYSTEMES SA : L'indécision domine
    information fournie par TEC 03.06.2026 07:09 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 03.06.2026 06:00 

    * INDITEX ITX.MC publiera ses résultats financiers avant l'ouverture des marchés. * AIR FRANCE-KLM AIRF.PA tient ce mercredi son assemblée générale. * RENAULT RENA.PA a annoncé mardi avoir émis avec succès des obligations pour 750 millions d'euros, venant à échéance ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
97,44 +1,56%
ABIVAX
63,1 -43,56%
CAC 40
8 209,09 +0,77%
Or
4 461,91 -0,59%
EUR/USD SPOT
1,16225 -0,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank