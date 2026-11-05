Air France-KLM dépasse les attentes au 3e trimestre, relève ses prévisions de facture de carburant

Conférence de presse sur les résultats annuels 2024 d'Air France-KLM à Paris
Air France-KLM a publié jeudi un résultat opérationnel ajusté supérieur aux attentes au troisième trimestre, mais le groupe a revu à la baisse ses perspectives de capacité pour l'année et a relevé ses prévisions de facture de carburant.
"La demande sur nos marchés stratégiques clés, combinée à une forte rigueur commerciale, a entraîné une hausse des recettes unitaires, tandis que la maîtrise continue des coûts – associée à une facture carburant bien gérée – a permis de maintenir les coûts unitaires globalement stables", a déclaré le directeur général du groupe, Ben Smith, dans un communiqué.
Le résultat opérationnel ajusté d'Air France-KLM s'est établi à 1,34 milliard d'euros au troisième trimestre, contre 1,1 milliard d'euros attendu par les analystes dans un consensus compilé par la compagnie aérienne. Ce résultat s'explique en grande partie par la forte demande pour les liaisons directes vers l'Inde, l'Asie et l'Afrique de l'Est et par le succès de l'offre premium proposée par l'entreprise.
Le groupe a toutefois revu à la baisse ses prévisions de capacité pour 2026, les ramenant à 2%, contre une fourchette comprise entre 2% et 3% précédemment. La facture de carburant de l'exercice 2026 devrait par ailleurs s'élever à 9,2 milliards de dollars, contre 8,9 milliards de dollars attendus précédemment.
Le groupe a également annoncé la modernisation de sa flotte et une réorganisation de certaines activités liées aux opérations au sol, au cargo et à la maintenance au sein de sa filiale néerlandaise KLM.
Le communiqué ne précisait pas si cela impliquait des suppressions d'emplois.
(Joanna Plucinska; version française Camille Raynaud, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer