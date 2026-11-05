Air France-KLM dépasse les attentes au 3e trimestre, relève ses prévisions de facture de carburant

Conférence de presse sur les résultats annuels 2024 d'Air France-KLM à Paris

Air France-KLM a ‌publié jeudi un résultat opérationnel ajusté supérieur aux attentes au troisième ​trimestre, mais le groupe a revu à la baisse ses perspectives de capacité pour l'année et a relevé ses prévisions de facture ​de carburant.

"La demande sur nos marchés stratégiques clés, combinée à une forte rigueur ​commerciale, a entraîné une hausse des ⁠recettes unitaires, tandis que la maîtrise continue des coûts – associée ‌à une facture carburant bien gérée – a permis de maintenir les coûts unitaires globalement stables", a déclaré le ​directeur général du ‌groupe, Ben Smith, dans un communiqué.

Le résultat opérationnel ⁠ajusté d'Air France-KLM s'est établi à 1,34 milliard d'euros au troisième trimestre, contre 1,1 milliard d'euros attendu par les analystes dans un ⁠consensus compilé par ‌la compagnie aérienne. Ce résultat s'explique en grande partie ⁠par la forte demande pour les liaisons directes vers ‌l'Inde, l'Asie et l'Afrique de l'Est et par le ⁠succès de l'offre premium proposée par l'entreprise.

Le groupe a ⁠toutefois revu à ‌la baisse ses prévisions de capacité pour 2026, les ramenant à ​2%, contre une fourchette comprise ‌entre 2% et 3% précédemment. La facture de carburant de l'exercice 2026 devrait par ​ailleurs s'élever à 9,2 milliards de dollars, contre 8,9 milliards de dollars attendus précédemment.

Le groupe a également annoncé la ⁠modernisation de sa flotte et une réorganisation de certaines activités liées aux opérations au sol, au cargo et à la maintenance au sein de sa filiale néerlandaise KLM.

Le communiqué ne précisait pas si cela impliquait des suppressions d'emplois.

(Joanna Plucinska; version française Camille Raynaud, ​édité par Augustin Turpin)