Air France et Delta recherchent un nouveau partenaire pour les services d'assistance en escale à l'aéroport de Schiphol

Air France et Delta DAL.N sont à la recherche d'un prestataire de services alternatif à KLM à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol, a déclaré KLM lundi.

"Cette décision a des implications opérationnelles immédiates pour KLM, en particulier pour le département des services au sol", a déclaré la branche néerlandaise du groupe aérien Air France-KLM AIRF.PA dans un communiqué.

KLM est en train d'évaluer l'impact sur ses finances et ses effectifs, a-t-elle ajouté.