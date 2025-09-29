 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Air France et Delta recherchent un nouveau partenaire pour les services d'assistance en escale à l'aéroport de Schiphol
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 08:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de citations, paragraphes 2-3)

Air France et Delta DAL.N sont à la recherche d'un prestataire de services alternatif à KLM à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol, a déclaré KLM lundi.

"Cette décision a des implications opérationnelles immédiates pour KLM, en particulier pour le département des services au sol", a déclaré la branche néerlandaise du groupe aérien Air France-KLM AIRF.PA dans un communiqué.

KLM est en train d'évaluer l'impact sur ses finances et ses effectifs, a-t-elle ajouté.

AIR FRANCE - KLM
DELTA AIR LINES
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

