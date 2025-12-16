 Aller au contenu principal
Air France : 6%, retrace les 12E
16/12/2025

Air France grimpe de 6% et retrace les 12/12,1E (résistance des 16 octobre et 3 novembre qui coïncide avec la MM100).
Les prochains objectifs deviennent le retracement de la résistance oblique long terme qui gravite vers 13,5E, puis 14E, puis 14,93E, ex-zénith du 22 août.

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
11,8400 EUR Euronext Paris +4,55%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

