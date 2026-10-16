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Air Canada et United Airlines vont étendre leur réseau Canada-États-Unis avec de nouvelles liaisons estivales
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 20:39

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Air Canada AC.TO a annoncé vendredi qu'elle allait lancer de nouvelles liaisons transfrontalières en partenariat avec United Airlines UAL.O pour l'été 2027, élargissant ainsi l'offre de vols directs vers des destinations américaines et améliorant les correspondances à travers le pays.

La compagnie aérienne lancera des liaisons entre Toronto et Louisville, Montréal et Indianapolis, ainsi qu’entre Edmonton et Newark au cours de cette saison, tout en augmentant la capacité sur sa ligne Edmonton-San Francisco grâce au déploiement d’Airbus de plus grande capacité.

Voici plus de détails:

* Cette expansion intervient alors qu’Air Canada et United Airlines cherchent à renforcer leur présence sur le marché Canada-États-Unis grâce à leur accord commercial conjoint, malgré un ralentissement de la demande transfrontalière ces derniers mois

* Ces nouvelles liaisons répondent à la fois aux besoins des voyageurs d’affaires et des touristes, tout en s’inscrivant dans la stratégie d’Air Canada visant à relier les passagers américains, via ses hubs canadiens, à des destinations en Europe et en Asie, a indiqué la compagnie aérienne canadienne

* United Airlines a également annoncé une nouvelle liaison saisonnière entre Newark et St. John’s, à Terre-Neuve, ainsi que de nouveaux vols reliant Denver à Ottawa et à Québec, tout en renforçant ses liaisons sur plusieurs lignes existantes au Canada

* Les transporteurs ont également convenu de renouveler et d’étendre leur accord commercial transfrontalier, sous réserve de l’approbation réglementaire des autorités canadiennes, a précisé la compagnie aérienne

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