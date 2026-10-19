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Air Canada en zone de turbulences, Jefferies abaisse son conseil
information fournie par AOF 19/10/2026 à 16:43

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(Zonebourse.com) - L'analyste réduit son conseil de "conserver" à "sous-performance", et réduit son objectif de cours de 26 à 19 CAD.

Air Canada considère que la compagnie aérienne canadienne aura davantage de difficultés que ses concurrentes américaines à maintenir des tarifs élevés en 2027. La montée en puissance des transporteurs à bas coûts Flair et Porter accentue la pression concurrentielle, alors qu'Air Canada a perdu 8 points de part de marché domestique depuis 2019, à 46%.

L'analyste souligne également la fragilité relative du consommateur canadien, confronté à une dégradation du marché de l'emploi et à une création de richesse moins dynamique qu'aux Etats-Unis. Cette situation pourrait peser sur la demande de voyages et limiter la capacité de la compagnie à préserver ses prix.

Jefferies anticipe ainsi une croissance des revenus unitaires de seulement 0,2% en 2027, contre 1,8% pour les quatre principales compagnies américaines. Le bureau d'études prévoit un EBITDA de 3,3 MdsCAD, inférieur au consensus de 3,6 MdsCAD, et privilégie Delta Air Lines et United Airlines au sein du secteur.

Peu avant 17h, le titre reculait de 4,1% à la Bourse de Toronto, autour des 21 CAD.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 19/10/2026 à 16:43:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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