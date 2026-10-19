Air Canada en zone de turbulences, Jefferies abaisse son conseil

(Zonebourse.com) - L'analyste réduit son conseil de "conserver" à "sous-performance", et réduit son objectif de cours de 26 à 19 CAD.
Air Canada considère que la compagnie aérienne canadienne aura davantage de difficultés que ses concurrentes américaines à maintenir des tarifs élevés en 2027. La montée en puissance des transporteurs à bas coûts Flair et Porter accentue la pression concurrentielle, alors qu'Air Canada a perdu 8 points de part de marché domestique depuis 2019, à 46%.
L'analyste souligne également la fragilité relative du consommateur canadien, confronté à une dégradation du marché de l'emploi et à une création de richesse moins dynamique qu'aux Etats-Unis. Cette situation pourrait peser sur la demande de voyages et limiter la capacité de la compagnie à préserver ses prix.
Jefferies anticipe ainsi une croissance des revenus unitaires de seulement 0,2% en 2027, contre 1,8% pour les quatre principales compagnies américaines. Le bureau d'études prévoit un EBITDA de 3,3 MdsCAD, inférieur au consensus de 3,6 MdsCAD, et privilégie Delta Air Lines et United Airlines au sein du secteur.
Peu avant 17h, le titre reculait de 4,1% à la Bourse de Toronto, autour des 21 CAD.
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