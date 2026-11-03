AIG dépasse les prévisions de bénéfices grâce à la croissance des primes et aux revenus d'investissement

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Le géant de l'assurance AIG AIG.N a largement dépassé mardi les estimations des analystes concernant son bénéfice du troisième trimestre, grâce à la hausse des revenus d'investissement et à la croissance des primes, qui ont contribué à compenser la forte augmentation des pertes liées aux catastrophes.

La demande d'assurance s'est maintenue, les ménages et les entreprises continuant à privilégier la couverture contre les pertes financières liées aux accidents, aux catastrophes naturelles et à d'autres événements imprévus.

Le directeur général Eric Andersen a déclaré que l’activité de souscription restait solide malgré un environnement de marché plus difficile, ajoutant que la société était en bonne voie pour atteindre les objectifs financiers présentés lors de sa journée des investisseurs, qui tablaient sur une croissance généralisée des primes.

Les primes nettes souscrites en assurance générale de l'assureur new-yorkais ont progressé de 7% pour atteindre 6,65 milliards de dollars au troisième trimestre, portées par la croissance de ses activités d'assurance commerciale et d'assurance des particuliers.

Toutefois, le résultat technique de l’assurance générale a chuté de 29% pour s’établir à 564 millions de dollars.

Le montant total des charges liées aux catastrophes s’est élevé à 283 millions de dollars au cours du trimestre, contre 100 millions de dollars un an plus tôt, en raison de violentes tempêtes convectives, accompagnées de fortes pluies, de grêle et de vents violents, en Amérique du Nord.

Les sinistres liés aux catastrophes font grimper le nombre de demandes d’indemnisation et pèsent sur les bénéfices des assureurs IARD tels qu’AIG, car les sinistres liés aux catastrophes naturelles peuvent affecter de manière significative les résultats techniques, faisant des pertes imprévisibles liées aux conditions météorologiques un risque persistant pour le secteur.

Le ratio combiné de l’assurance générale — un indicateur de la performance technique — s’est établi à 91,3% au cours du trimestre, contre 86,8% au même trimestre de l’année précédente, reflétant des pertes liées aux catastrophes plus élevées et une évolution moins favorable des sinistres de l’année précédente.

Un ratio inférieur à 100 signifie que l’assureur a perçu plus de primes qu’il n’a versé en indemnités.

Le bénéfice ajusté après impôts par action diluée d’AIG s’est élevé à 2,06 dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, dépassant les prévisions de Wall Street qui s’établissaient à 1,89 dollar, selon les estimations compilées par LSEG.

Le résultat net des placements a bondi de 42,5% pour atteindre 1,1 milliard de dollars, grâce à l’évolution de la valeur des placements d’AIG et à la hausse des revenus provenant des titres à échéance fixe.